Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenaufruf - Diebstahl einer Rüttelplatte

Lindhorst (ots)

(rie) Im Zeitraum vom 17.07., 16:30 Uhr bis 18.07., 10:00 Uhr, ist es im Holunderweg auf einer Baustelle zu einem Diebstahl einer so genannten Rüttelplatte gekommen. Nach Angaben der Geschädigten sei die Rüttelplatte mit Hilfe einer Baggerschaufel abgedeckt worden, um einen Zugriff hierauf zu verhindern. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass der Bagger bewegt worden sein muss, um an das Diebesgut gelangt zu sein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Wer in der Nacht zum 18.07. hinsichtlich Baggerlärm, Baufahrzeugen oder Anhängern, die zum Abtransport genutzt worden sein könnten, Angaben machen kann, möge sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung setzen.

