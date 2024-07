Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Auetal (ots)

(ps) Zwischen dem 15.07.2024 und dem 18.07.2024 hat mindestens ein bislang unbekannter Täter versucht, in zwei Wohnhäuser im Dahlienweg in Rolfshagen einzubrechen. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05751/9646-0 oder 05752/929090 zu melden. Sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt worden?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell