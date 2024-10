POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - (LW) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Leopoldshöhe zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und Garagenwänden. Unbekannte Täter besprühten im Finkenweg und in der Drosselstraße mehrere Pkw und auch Garagenwände mit einem Bitumenspray. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der ...

