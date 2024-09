Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der A81 zwischen Schaffhausen und Konstanz - Polizei sucht weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer (24.09.2024)

Singen, A81 (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagmittag auf der Autobahn 81 von Schaffhausen in Richtung Konstanz durch einen Falschfahrer gefährdet worden sind. Gegen 12.50 Uhr fuhr ein 86-Jähriger mit einem VW Golf an der Anschlussstelle Singen entgegen der Fahrtrichtung auf die A81 in Richtung Schaffhausen auf. Als er seinen Fehler bemerkte verlangsamte er auf der - von der ordnungsgemäßen Fahrtrichtung gesehenen - linken Spur fahrend, wendete und setzte seine Fahrt dann zurück zur Anschlussstelle Singen fort.

Dort konnte ihn eine Polizeistreife anhalten und kontrollieren. In der Folge untersagten sie ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell