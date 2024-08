POL-FR: Neuenburg: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 23.08.2024, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Elsässerstraße in Endingen a.K. zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein hellblauer Kastenwagen die Elsässerstraße in westliche Richtung und überholte hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer mit unzureichendem seitlichen Abstand. Nachdem der ...

