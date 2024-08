POL-FR: Endingen a.K.: Fahrradfahrer bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 23.08.2024 auf den 24.08.2024 wurde im Nahbereich zum Stadtfest Elzach ein stark beschädigter roter Motorroller auf der Rückseite des Schulgeländes Elzach in Richtung "Haus des Gastes" durch dessen Besitzer aufgefunden. Dieser hatte ihn am späten Abend unweit des Fundortes in ...

mehr