VS-Villingen (ots) - Gegen 19 Uhr, ist es am Sonntag zu einem Unfall am Kreisverkehr zum "Schilterhäusle" gekommen, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer geflüchtet ist. Ein 51-jähriger Mann fuhr in einem VW Transporter aus Richtung Schwenningen kommend, an den Kreisverkehr heran und stoppte. Hinter ihm hielt ...

mehr