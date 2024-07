POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Wasserliesch (ots) - Im Tatzeitraum Donnerstag, 04.07.2024 18:00 Uhr bis Freitag, 05.07.2024 08:00 Uhr, kam es in der Ortslage Wasserliesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 52 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte geparkte PKW, ein schwarzer Audi A3, wurde durch bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich Farbe blau, im Bereich der linken Fahrzeugseite beim ...

