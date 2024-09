Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung an der Villinger Straße (23.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe der Esso Tankstelle in der Villinger Straße am Montag, gegen 2 Uhr, hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zwei bislang unbekannte Männer fuhren mit einem schwarzen Volvo an die Tankstelle. Dort trafen sie auf zwei andere Männer im Alter von 19 und 30 Jahren und baten sie hinter die Tankstelle. Dort fuhren sie mit ihrem Auto vor und es kam nach einer verbalen Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf wurde auch ein Pfefferspray eingesetzt. Die beiden Angegriffenen konnten in ihrem Auto flüchten. Die Täter flüchteten mit ihrem Auto in Richtung Stadtmitte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 / 85000 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell