Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 27- Autofahrerin schwer verletzt (24.09.2024)

Deißlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Bundestraße 27 zwischen Lauffen und Rottweil zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt worden ist. Ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Mokka war auf der B 27 von Rottweil herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs und wollte nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen, weshalb er seinen Wagen abbremste. Als er bemerkte, dass dies nicht erlaubt ist, beschleunigte er seinen Opel und fuhr weiter in Richtung Deißlingen. Eine dahinterfahrende 61-Jährige erkannte den langsam fahrenden Opel zu spät und prallte mit einem Opel Astra in dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Opel Mokka entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Blechschadens am Opel Astra wird von der Polizei auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

