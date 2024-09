Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn/ Lkr. Rottweil) Scheibe eines Autos eingeschlagen und Stofftasche gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (25.09.2024)

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, haben unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz beim Kloster abgestellten Auto die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug eine Stofftasche mit Bonbons gestohlen. Hinweise zu dem Autoaufbruch nimmt die Polizei in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell