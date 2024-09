Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen (23./24.09.2024)

Schenkenzell (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag aus einem geparkten Auto Kleingeld und eine Bankkarte gestohlen. Das Auto stand unverschlossen in der Straße "Löchlehof". Hinweise zu dem Diebstahl und zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Auto, auch nicht versteckt, liegen. Die Diebe kennen die Versteckmöglichkeiten.

