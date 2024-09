Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 31

Schwarzwald Baar Kreis) Folgenreicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 (23.09.2024)

Donaueschingen - B 31 (ots)

Am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, ist es auf der Zufahrt auf die B 31, von Neudingen kommend zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 26-jähriger Dacia-Fahrer hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 31 an. Ein hinter ihm Fahrender bemerkte dies zu spät und stieß mit seinem weißen VW gegen das Heck des Dacia. Anstatt sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, setzte er sein Auto zurück. Aus dem Dacia stieg der 55-jährige Beifahrer aus und stellte sich vor den VW, da dieser vermutete, dass der VW-Fahrer wegfahren wollte. Dessen Fahrer setzte das Auto jedoch nach vorne in Bewegung und erfasste den Mann. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich an der Schulter. Der Fahrer des VW, mit Tuttlinger Zulassung verließ in der Folge unerlaubt die Unfallstelle. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum VW-Fahrer oder zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0741 / 348790 beim Verkehrsdienst in Zimmern zu melden.

