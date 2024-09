Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft (24.09.2024)

Wehingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ist es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Carl-Benz-Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verhielten sich drei Bewohner im Alter von 26, 29 und 38 Jahren in der Unterkunft so laut, dass andere sich in ihrer Nachtruhe gestört fühlten und die Security verständigten. Als die drei Männer dies mitbekamen, drangen sie in das Zimmer der 23- und 24-Jährigen ein, schlugen diese und bedrohten sie. Anschließend begaben sie sich ins Erdgeschoss, wo sie von den eintreffenden Streifen vorläufig festgenommen werden konnten. Hierbei gerieten sie erneut derart in Rage, dass sie nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die weitere Nacht in einer Gewahrsamszelle eines Polizeireviers verbringen mussten. Während des Einsatzes leisteten die drei Männer mehrfach Widerstand und sprachen Beleidigungen und Drohungen gegenüber den Beamten aus. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell