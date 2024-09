Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen (23.09.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Sachschaden in Höhe von knapp 12.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagmorgen, gegen 7:30 Uhr, an der Kreuzung Haupt- und Schulstraße passiert ist. Eine 36-Jähriger bog in einem Alfa Romeo von der Hauptstraße nach links auf die Schulstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Peugeot eines 58-jährigen Autofahrers, welcher im Kreuzungsbereich wartete. Die junge Frau wählte beim Abbiegen einen zu engen Bogen und streifte so die Front des Peugeot. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell