VS-Schwenningen (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagabend auf einem Parkplatz an der Austraße passiert ist. Gegen 20 Uhr parkte dort eine 89-Jährige in einem VW Golf rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie eine auf der Austraße fahrende 56-Jährige in deren Fiat. Es kam zum Zusammenstoß bei ...

