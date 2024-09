Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in den TÜV Süd in der Horchstraße - Polizei sucht Zeugen (23./24.09.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des TÜV Süd in der Horchstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst eine Werkstatttür auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Innenräume. Dort schlugen sie eine Glastür ein um sich Zutritt zu den Büros des TÜV zu verschaffen. In einem der Räume rissen sie einen in Wand und Boden verschraubten etwa 200 Kilo schweren Tresor aus der Verankerung und zogen ihn anschließend ins Freie, wo sie den Stahltresor schließlich zum Abtransport mutmaßlich in ein größeres Fahrzeug luden. Dabei erbeuteten die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld, HU-Plaketten und Vignetten. Einen weiteren kleineren Tresor mit Führerscheinen nahmen sie ebenfalls mit.

Aufgrund der Größe des entwendeten Stahltresors ist davon auszugehen, dass bei dem Einbruch mehrere Täter gemeinsam am Werk waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Bandendiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden auf Dienstag Verdächtiges im Bereich des TÜV Süd in der Horchstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

