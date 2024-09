Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer verbringt Nacht in Gewahrsamszelle (23./24.09.2024)

Singen (ots)

Nachdem ein Mann am Montagabend vor einer Bar in der Julius-Bührer-Straße randaliert hat, musste er die Nacht auf Dienstag schließlich in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Singen verbringen. Kurz vor Mitternacht tauchte der 35-Jährige ungeladen bei einer Veranstaltung in einem Lokal in der Julius-Bührer-Straße auf und randalierte vor der Bar. Dabei beschädigte er mutwillig ein hochwertiges Auto in dem er mehrmals gegen die Karosserie trat. Nachdem er zudem mehrere Gäste anpöbelte versuchte er anschließend abzuhauen. Der Wirt und ein weiterer Gast verhinderten die Flucht, wobei es zu einem Gerangel kam, in dessen Folge die drei Männer gegen ein weiteres geparktes Auto fielen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und einer Alkoholisierung von knapp zwei Promille nahmen die kurz darauf eintreffenden Polizisten den 35-Jährigen in Gewahrsam.

