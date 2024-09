Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße - Polizei sucht Lastwagenfahrer und Zeugen (23.09.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und einen geschädigten Lastwagenfahrer eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße ereignet hat. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem Mercedes der A-Klasse hinter einem Lastwagen auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße um an der Einmündung bei Grün zeigender Ampel abzubiegen. Aufgrund eines auf der Hauptstraße querenden Streifenwagens der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war bremste der unbekannte Lasterfahrer ab, um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu gewähren. Die hinter dem Lastwagen fahrende 25-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte mit geringer Geschwindigkeit in dessen Heck. Vermutlich weil er den Zusammenstoß gar nicht bemerkte, fuhr der Unbekannte mit dem Laster anschließend weiter. Bei dem Lastwagen könnte es sich um ein Baustellenfahrzeug oder einen Laster mit angebrachter Hebebühne gehandelt haben.

Durch die Kollision entstand an der A-Klasse ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, ob an dem Lastwagen überhaupt ein Schaden entstand ist fraglich.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere den Fahrer des Lastwagens sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

