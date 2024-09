Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Radfahrer beim Abbiegen übersehen (20.09.2024)

Trossingen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, im Kreuzungsbereich Ernst-Haller-Straße/ Bietwiesenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer war mit einem VW Golf Sportsvan auf der Bietwiesenstraße in Richtung Ernst-Haller-Straße unterwegs und bog auf der Kreuzung nach links in Richtung Schura ab. Hierbei prallte er mit einem 47-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg von Schura herkommend in Richtung Trossingen fuhr. Dieser verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Trekkingrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro und am VW ungefähr 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell