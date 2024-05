Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand einer Gartenlaube

Dresden (ots)

21. Mai 2024; 03:00 - 05:22 Uhr

Wo: Magdeburger Straße

In der Kleingartenanlage "Magdeburger Straße e. V." ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand gekommen. Als die 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau die Einsatzstelle erreichten, hatten die Flammen eine Gartenlaube vollständig erfasst. Mittels eines Einreißhakens wurde die Dachkonstruktion freigelegt, um auch an verborgene Glutnester zu gelangen. Der Brand konnte mit einem Strahlrohr und dem Einsatz von Wasser und Löschschaum gelöscht werden. Da die Dacheindeckung zum Teil aus Asbestplatten bestand, mussten die Einsatzkräfte ihre Schutzkleidung vor Ort wechseln, damit diese einer Spezialreinigung zugeführt werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell