Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreuzungsbereich Brucktorstraße/ Sonnenstraße- rund 13.000 Euro Blechschaden (23.09.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist es am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Kreuzung Brucktorstraße/ Sonnenstraße gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Insignia war auf der Brucktorstraße unterwegs. Wegen einer Warnbake, die sich auf Höhe der Kreuzung Brucktorstraße/ Sonnenstraße befand, musste der Mann nach links ausscheren, um diese zu umfahren. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Seat-Leon Fahrer auf der Brühlstraße und tastete sich in die Kreuzung ein, da ihm die Sicht aufgrund einer Hauswand erschwert war. Trotzdem kam es zur Kollision der beiden Autos. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

