POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Vandalen beschädigen Parkbank und Mülleimer (20.-23.09.2024)

Hardt (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr ist es auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Schramberg zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem mehrere Personen gefährdet worden sind. Ein 48-Jähriger war mit seinem Wagen in Richtung Schramberg unterwegs. In der Kurve kurz nach der ...

mehr