Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholen trotz Gegenverkehr- Polizei sucht Zeugen (23.09.2024)

Hardt (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr ist es auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Schramberg zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem mehrere Personen gefährdet worden sind. Ein 48-Jähriger war mit seinem Wagen in Richtung Schramberg unterwegs. In der Kurve kurz nach der Ortsausfahrt von Hardt musste der Mann eine Gefahrenbremsung einlegen, da auf seiner Fahrspur ihm ein weißer SUV entgegenkam, dessen unbekannter Fahrer in der Kurve versuchte, ein davor fahrendes Auto zu überholen Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst gefährdet worden sind, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

