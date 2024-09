Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Göllsdorf) Polizei findet eine unerlaubte Menge von Marihuana bei Personenkontrolle auf (24.09.2024)

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, haben Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil bei einer Personenkontrolle auf dem Sportgelände in der Straße Galgenäcker eine unerlaubt große Menge Marihuana aufgefunden. Ein 25-Jähriger hielt sich in der Nacht auf dem Sportgelände auf, weshalb ihn die Beamten kontrollierten. In einem dem jungen Mann gehörenden Rucksack fanden sie beinahe 100 Gramm Marihuana auf. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 25-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz rechnen.

