Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Löhrstraße- rund 20.000 Euro Blechschaden (22.09.2024)

Trossingen (ots)

Rund 20.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, auf der Löhrstraße passiert ist. Ein 83-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Löhrstraße in Richtung Marktplatz unterwegs. Auf Höhe eines am Straßenrand geparkten Mercedes eines 32-Jährigen, kam dem Senior ein Auto entgegen. Der Golffahrer wollte diesem Ausweichen und kollidierte mit dem abgestellten Mercedes. Der 83-jährige Mann blieb unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell