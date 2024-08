Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Apolda (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, 09:10 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Pfiffelbach und Willerstedt. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Kraftrades BMW befuhr die Straße aus Pfiffelbach kommend. In der Folge kam der verantwortliche Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr auf das angrenzende Feld. Beim Unfall wurde der Fahrer verletzt. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 7000,- Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Firma abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell