Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Jena (ots)

Für eine 21-jährige junge Frau endete die Fahrt mit ihrem E-Scooter am frühen Samstagmorgen mit einer Verkehrskontrolle am Ernst-Haeckel-Platz in Jena. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf Alkoholkonsum fest und führten einen Atemalkoholtest durch, welcher positiv verlief. Bei einem anschließenden gerichtsverwertbaren Test auf der Polizeidienststelle konnten bei der Fahrzeugführerin 0,9 Promille in der Atemluft festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einer weiteren Kontrolle eines 31-jährigen Mannes welcher ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war staunten die Beamten nicht schlecht als sie den Wert von 2,48 Promille auf dem Atemalkoholtestgerät sahen. Eine Blutentnahme wurde anschließend im Klinikum Jena durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

