Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alter schützt vor Torheit nicht! Oder war es einfach zu heiß auf dem Parkplatz!?

Jena (ots)

Auf einem Parkplatz in Stadtroda befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer eine Stellfläche eines Einkaufszentrums. Dicht neben ihm parkte nun ein 63-Jähriger seinen Seat, dies aber so, dass der Fahrer des VW nicht mehr aussteigen konnte. Scheinbar war dieses Problem verbal zwischen beiden nicht zu lösen, so dass der "Eingeparkte" seine Fahrertür aufstieß und am danebenstehenden Pkw Seat einen Schaden verursachte. Dies wiederum führte dazu, dass der Fahrer des Seat versuchte den VW-Fahrer aus seinem Fahrzeug herauszuziehen. Letztlich endete das Ganze in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Beteiligten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell