Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuch in ein Wohnhaus einzubrechen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Ein Hauseigentümer aus Bürgel war beim Heimkommen verwundert, dass sich die Haustür nicht mehr öffnen ließ. Schnell stellte er fest, dass Unbekannte versuchten gewaltsam in sein Haus zu gelangen. Dies misslang jedoch, sodass nur Sachschaden an der Tür entstand. Der Einbruchsversuch hat am Donnerstag zwischen 13:00 und 16:00 Uhr stattgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell