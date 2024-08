Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung mündet in Gewalt

Jena (ots)

Zwei Männer trafen am Donnerstagabend an der Haltestelle Enver-Simsek in Jena Winzerla aufeinander. Aufgrund des Verdachts, dass der eine ein Auge auf die Freundin des anderen geworfen hat, folgte eine Streitigkeit. Der Verdachtsschöpfer ließ die Auseinandersetzung eskalieren, indem er den 34-Jährigen auf den Boden warf und mehrfach auf ihn einschlug. Anschließend flüchtete er mit seiner Clique gegen 17:09 oder 17:19 Uhr mit der Buslinie in Richtung Burgau-Park. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen, der eine kräftige Statur haben soll, etwa 180 cm groß ist und von deutscher Herkunft sein soll. Gekleidet war er mit einem dunklen Basecap, einem dunklen T-Shirt, einer kurzen Hose und einer Sonnenbrille. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (Tel. 03641 810, E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0211757/2024).

