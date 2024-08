LPI-J: Unfall mit zwei Krädern

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag kam es auf der B85, kurz nach dem Ortsausgang Troistedt zu einem Verkehrsunfall. Sämtliche Beteiligten befuhren die B85 in Fahrtrichtung Bad Berka. Kurz vor dem Ortsausgang Troistedt setzte ein 23- jähriger Audi-Fahrer trotz Überholverbot mit linksseitigem Umfahren einer Verkehrsinsel zum Überholen an. Einen kurzen Moment später setzte auch ein vor ihm fahrender 51-jähriger VW-Fahrer zum Überholen an. Dabei übersah er den von hinten ...

