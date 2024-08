Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei Fahrzeugen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der B85, kurz nach dem Ortsausgang Troistedt zu einem Verkehrsunfall. Sämtliche Beteiligten befuhren die B85 in Fahrtrichtung Bad Berka. Kurz vor dem Ortsausgang Troistedt setzte ein 23- jähriger Audi-Fahrer trotz Überholverbot mit linksseitigem Umfahren einer Verkehrsinsel zum Überholen an. Einen kurzen Moment später setzte auch ein vor ihm fahrender 51-jähriger VW-Fahrer zum Überholen an. Dabei übersah er den von hinten kommenden Audi und es kam zur Kollision. In der weiteren Folge wurde der VW gegen den Opel einer 32-jährigen in der Fahrzeugkolonne gestoßen, der sich dadurch auf der Fahrbahn drehte und gegen die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Im Verlaufe beschädigte der VW noch die Leitplanke in Fahrtrichtung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und an den Leitplanken konnte vor Ort noch nicht beziffert werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die B85 einseitig gesperrt.

