Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Sulza (ots)

Am 15.08.2024, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:45 Uhr, hatte ein 71-jähriger Gast seinen Pkw Suzuki Vitara auf dem Parkplatz des Hotels an der Therme, Bad Sulza, abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam stellte er einen erheblichen Schaden an der Kofferraumklappe fest, der offenbar durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Der Schaden wird derzeit auf etwa 4.000,- Euro geschätzt. Wer hat diesen Vorfall beobachtet oder kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die PI Apolda unter 03644-5410.

