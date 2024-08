Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ertragreicher Tag

Apolda (ots)

Insgesamt 7 Haftbefehle bei 3 Personen konnten durch die Beamten der PI Apolda am Donnerstag, 15.08.2024, vollstreckt werden. Hierbei handelt es sich einmal um eine Geldbuße von 100,- EUR, sowie einmal 270,- EUR. Bei der dritten Person lagen 4 Erzwingungshaftbefehle mit Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten im Gesamtwert von 254,50 EUR und außerdem ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Höhe von 1.534,50 EUR, ersatzweise 45 Tage Haft, vor. Letztendlich konnten alle Betroffenen durch Zahlung der geforderten Summen eine Verbringung in die JVA abwenden. In zwei Fällen wurden bei der Suche nach den Personen Betäubungsmittel festgestellt und beschlagnahmt. Hierzu ergingen separate Anzeigen, die weitere Verfahren nach sich ziehen.

