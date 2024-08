Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240802-1-pdnms Raubüberfall auf ältere Dame in ihrem eigenen Garten, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Neumünster (ots)

Am 15.07.2024, gegen 18:00 Uhr, fuhr die 82-jährige Geschädigte mit dem Linienbus der SWN in die Lindenstraße in Neumünster. Ebenfalls in dem Bus befanden sich die beiden unbekannten Täter.

Als die Geschädigte den Bus an einer Haltestelle verließ, entschlossen sich auch die beiden Täter auszusteigen. Die Geschädigte ging vom Bus aus zu ihrer Wohnanschrift und weiter auf ihr Grundstück, wo sie sich auf einer Bank im rückwärtigen Gartenbereich niederließ. Nur kurze Zeit später erschienen auch die beiden Täter im Gartenbereich, packten die Geschädigte an ihren Armen und rissen die hochwertige Armbanduhr von ihrem Handgelenk.

Die Täter flüchteten unerkannt, während die Geschädigte mit Verletzungen an den Armen zurückblieb. Durch die Videoaufzeichnungen aus dem Linienbus liegen Lichtbilder vor, die helfen sollen, die Täter zu identifizieren.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den beiden unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 04321 / 9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell