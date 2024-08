Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240801-4-pdnms Körperverletzung mit Messer in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 14.40 Uhr in der Nienstadtstraße in Rendsburg zu einer gefährlichen Körperverletzung, ein Geschädigter kam mit einer Stichverletzung in der Brust ins Krankenhaus nach Rendsburg, Lebensgefahr bestand nicht.

Gegen 14.40 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung von 4-5 Personen aus der Nienstadtstraße, letztlich waren aber nach derzeitigen Ermittlungsstand nur zwei Personen beteiligt, die in Streit geraten waren.

Der Streit zwischen den beiden Beteiligten läuft schon seit längerer Zeit. Am heutigen Nachmittag setzte der 28 jährige Geschädigte Pfefferspray gegen den 35 jährigen Tatverdächtigen ein, dieser zückte daraufhin ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung Brust des Geschädigten. Hierbei traf der Beschuldigte den Geschädigten einmal mittig im Brustbereich, anschließend flüchtete der tatverdächtige Mann in Richtung Bahnhof.

Kurze Zeit später meldete sich der Beschuldigte telefonisch bei der Polizei und gab an, dass die Polizei ihn suchen würde. Er ließ sich im Anschluss widerstandslos in der Wallstraße in Rendsburg festnehmen. Das Messer hatte er zuvor auf einem Stromkasten in der Wallstraße abgelegt. Dieses konnte sichergestellt werden.

Der verletzte Geschädigte wurde in die Schön Klinik in Rendsburg eingeliefert, dort wird er derzeit behandelt, es besteht keine Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wurde dem Polizeirevier Rendsburg zugeführt, dort laufen derzeit die ersten Ermittlungen an.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell