Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sofa in Flammen

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in den Norden Weimars gerufen. Vor Ort stand das Sofa und weitere Möbel einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen, wodurch es zu starken Rauchentwicklungen kam. Sämtliche Bewohner, einschließlich dem 60-jährige Inhaber der betroffenen Wohnung, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Weitere Wohnungen im Erdgeschoss waren aufgrund starker Verrußung im Treppenflur nicht begehbar. Die betroffenen Mieter wurden in Übergangswohnungen untergebracht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

