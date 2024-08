Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Information zur Wahlkampfveranstaltung am 20.08.2024 in Jena

Jena (ots)

Anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung des Vorsitzenden der Thüringer AfD und Mitglied des Thüringer Landtages, Herrn Björn Höcke, wird es am Dienstagabend, den 20.08.2024 in Jena Lobeda um das Stadtteilzentrum "LISA" herum zu mehreren Gegenversammlungen durch ein breites Protestbündnis kommen. Die Polizei Jena informiert an dieser Stelle über die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im Bereich unter anderem folgender Straßen: KuBuS und Werner-Seelenbinder-Straße, Fritz-Ritter-Straße, Emil-Wölk-Straße sowie unmittelbar angrenzender Straßenzüge und öffentlicher Flächen. Zugleich appelliert die Polizei an alle Versammlungsteilnehmer sowie an die Besucher der Wahlkampfveranstaltungen ihre jeweiligen Grundrechte gewaltfrei und friedlich wahrzunehmen.

Für entstehende Behinderungen von Anwohnern, Gewerbetreibenden und sonstigen Personen in diesem Bereich, wird, aufgrund des in diesem Zusammenhang erforderlichen Polizeieinsatzes, um Verständnis gebeten. Im Führungsstab der Jenaer Polizei wird für Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit dem oben genannten Veranstaltungs- und Versammlungsgeschehen am 20.08.2024 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr eine Hotline geschaltet. Diese ist unter der Telefonnummer (03641) 81-1746 zu erreichen.

Pressestelle der Landespolizeiinspektion Jena

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell