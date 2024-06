POL-HB: Nr.: 0314 --Farbschmierereien in der Altstadt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 01.06.2024, 06:10 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Samstag mehrere Gebäude in der Altstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mehrere Schriftzüge mit pro palästinensischen Inhalt wie unter anderem "Free Gaza Now" und "Free Rafah" wurden auf die Glasfront der Bremischen Bürgerschaft sowie am Kontorhaus am Markt und auf dem Boden am Eingang zur Schüttingstraße mit roter Farbe gesprüht. Die Schmierereien wurden im Rahmen der Streifentätigkeit von Einsatzkräften am Samstagmorgen entdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

