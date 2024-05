Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt (29.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Neuer Angel" und Schützenstraße ereignet hat. Ein 28-Jähriger fuhr auf dem Radweg in der Schützenstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mann und der aus der Straße "Neuer Angel" kommenden 57-jährigen BMW-Fahrerin. Der 28-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war glücklicherweise nicht notwendig. Der Gesamtschaden beläuft sich etwa auf 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell