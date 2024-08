Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind aus Unachtsamkeit angefahren

Jena (ots)

Während ein Pkw-Fahrer an einer Ampelkreuzung von der Schützenhofstraße auf die Naumburger Straße bei grün auffahren will, übersieht er ein Kind mit seinem Fahrrad, welches ebenfalls bei der Grünphase die Straße überquerte. Der 4-jährige Junge wird von dem Fahrzeug erfasst und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Junge wird dann mit der anwesenden Mutter zur weiteren medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gefahren. Der 60-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon, muss sich jedoch strafrechtlich aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

