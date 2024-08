Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

St. Gangloff /Kahla: Bei mehreren Verkehrskontrollen im Verlauf des vergangenen Donnerstages stellten die Polizeibeamten zwei Fahrzeugführer fest, deren Fahrtauglichkeit nicht gegeben war. In St. Gangloff führte ein 64-Jähriger seinen Pkw mit einem Atemalkoholgehalt über 1,1 Promille. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer wurde am Abend in Kahla unter Einfluss von Rauschmitteln festgestellt. Hinzu kam, dass er keinen Führerschein besaß. Gegen beide wurde jeweils ein Strafverfahren eröffnet und die erforderliche Blutentnahme angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell