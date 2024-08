Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzter Motorradfahrer bei Bucha

Jena (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw Seat die Dorfstraße aus Richtung Bucha kommend in Richtung Nennsdorf und beabsichtigte über die Einmündung in Richtung Schorba zu fahren. Beim Auffahren auf die Hautstraße wurde die Vorfahrt nicht beachtet und es kam zu einer Kollision mit einem vorfahrtberechtigten 45-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich schwer.

