POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am vergangenen Mittwoch (07.08.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Radfahrer den Kia eines 50-Jährigen in der Heini-Dittmar-Straße. Gegen 16.20 Uhr bog der 50-Jährige von der Bürgermeister-Ulrich-Straße nach links in die Heini-Dittmar-Straße ab. Hierbei hupte er den unbekannten Radfahrer an, der von der ...

mehr