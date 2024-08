Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (08.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autofahrer und einem 45-jährigen Autofahrer in der Derchinger Straße. Hierbei wurde der 45-Jährige leicht verletzt.

Gegen 07.00 Uhr war der 29-Jährige in südwestliche Richtung unterwegs. Der 45-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf der Aindlinger Straße in nordöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Hierbei geriet der 45-Jährige ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einer Fußgängerampel und einem Zaun. Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 29-Jährigen.

