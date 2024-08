POL Schwaben Nord: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) warf eine bislang unbekannte Person einen Stein durch ein offenes Fenster Am alten Einlaß. Verletzt wurde dabei niemand. Auch ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

