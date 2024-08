POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (08.08.2024) kollidierte ein 56-jähriger VW-Fahrer mit einer Laterne in der Leitershofer Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 20.40 Uhr war der 56-Jährige offenbar zunächst auf der B17 unterwegs und verließ diese an der Ausfahrt zur Leitershofer Straße. Hierbei kollidierte er mit der Laterne auf dem Kreisverkehr. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ...

mehr