Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am vergangenen Mittwoch (07.08.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Radfahrer den Kia eines 50-Jährigen in der Heini-Dittmar-Straße.

Gegen 16.20 Uhr bog der 50-Jährige von der Bürgermeister-Ulrich-Straße nach links in die Heini-Dittmar-Straße ab. Hierbei hupte er den unbekannten Radfahrer an, der von der Weddigenstraße kam und ein Handy in der Hand hielt. Im Bereich eines Kreisverkehrs fuhr der Radfahrer neben den Kia des 50-Jährigen und trat offenbar gegen den Kotflügel. Anschließend entfernte er sich in Richtung Josef-Priller-Straße. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 30-35 Jahre, schlank, sportliche Figur, dunkle mittellange Haare, trug eine kurze schwarze Sporthose und ein schwarzes Oberteil, fuhr vermutlich mit einem Sportfahrrad.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell