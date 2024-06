POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von Baustützen - Zeugensuche

Betzdorf (ots) - Am Mittwoch, 26.06.2024, um 20:05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf einen PKW in der Friedrichstraße in Betzdorf. Es stellte sich heraus, dass gegen den 29-jährigen, rumänischen Staatsangehörigen, in Rumänien eine Fahrerlaubnissperre angeordnet wurde, die auch in Deutschland gilt. Sein Führerschein, den er noch dabei hatte, wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. ...

mehr